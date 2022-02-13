شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يقتل والده وزوجته بالرصاص ويصيب 3 آخرين من أفراد أسرته فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى مسن مصرعه وربة منزل وأصيب 3 آخرين في حادث إطلاق أعيرة نارية عليهم داخل المنزل، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع مسن وربة منزل "زوجة القاتل" وإصابة 3 آخرين بينهم والدته، وتبين أن القتيل هو أب لعاطل والقتيلة زوجته، فيما أصاب 3 آخرين من أفراد الأسرة.