شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بمحيط مطار القاهرة قبل وصول بعثة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية استعدادا لوصول بعثة النادي الأهلي، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا لتجمع جماهير النادي أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي، بعد التتويج بالميدالية البرونزية، كما شددت السلطات من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، قادمة من الإمارات علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد الفوز الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة، فيما توّج تسلشي الإنجليزي بلقب البطولة بالفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.