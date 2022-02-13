شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1224 طن بضائع و445 شاحنة و74 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة و445 شاحنة و74 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 976 طن بضائع عامة ومتنوعة و232 شاحنة و9 ملاكى.

كما شملت حركة الواردات تداول 248 طن بضائع عامة ومتنوعة و213 شاحنة و65 ملاكى ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 81 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 105 شاحنات و64 ملاكى وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 83 شاحنة و السفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة و 7 ملاكى .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 171 طن بضائع عامة و 77 طن ترانزيت الى ليبيا و 1 ملاكى، وتصدير 50 شاحنة بحمولة 976 طن بضائع عامة و 2 ملاكى .