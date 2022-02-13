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مديريات التعليم تستقبل تظلمات الطلاب على نتيجة امتحان الترم الأول.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم تستقبل تظلمات الطلاب على نتيجة امتحان الترم الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات والإدارات التعليمية استقبال تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل على نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استقبال التظلمات من الطلاب المتضررين من النتيجة.

 

وأوضحت المديرية، أنه للطالب أو ولي الأمر الحقُ في التقدُّم بطلب للتظلُّم من نتيجة الامتحان في جميع المواد الدراسية التي تضاف إلي المجموع والمواد التي لا تضاف للمجموع والأنشطة التربوية الأساسية والاختيارية في حالة الرسوب فقط إلى الإدارة التعليمية بالنسبة لصفوف النقل، وإلي مدير المديرية التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ النتيجة، مقابل مبلغ قدره 20 جنيها للمادة الواحدة أو النشاط التربوي الواحد.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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