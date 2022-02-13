شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حسن راتب وباقي المتهمين بقضية الآثار الكبرى محكمة الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لمحاكمتهم في قضية الآثار الكبرى، حيث ظهر حسن راتب يرتدي الكمامة الواقية، فيما فرضت قوات الأمن بالعباسية تشديدات أمنية خلال الجلسة.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.