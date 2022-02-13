شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار ومحور دعم إقليمياً ودولياً والان مع تفاصيل الخبر
- العمل على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية ونشر الأبحاث المميزة بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه
- السكرتارية الدائمة للأسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية
- إصدار الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم
- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم
- عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وعقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية و4 مسابقات
- معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الأسبوع
ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، وذلك بمشاركة الدكتور عبد القوى خليفة رئيس اللجنة والأستاذ بجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى أكتوبر المقبل.
وتم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث تعكف اللجنة العلمية على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتى سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم فى عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.
وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد اسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨، حيث تم تنظيم أسبوعى القاهرة الثالث والرابع للمياه فى موعدهما، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضياً.
وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، كما تقرر إصدار الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح أسبوع القاهرة للمياه واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمى والدولي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذى يضيف زخماً علمياً للأسبوع ويساعد على تبادل الافكار والخبرات ويساهم فى تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية، كما يقام على هامش الاسبوع معرضاً لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تُقام للعام الخامس على التوالى من خلال أسبوع القاهرة للمياه، ومسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.