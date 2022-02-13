شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار ومحور دعم إقليمياً ودولياً والان مع تفاصيل الخبر



- العمل على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية ونشر الأبحاث المميزة بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه

- السكرتارية الدائمة للأسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية

- إصدار الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم

- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم

- عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وعقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية و4 مسابقات

- معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الأسبوع القاهرة - سامية سيد - - عقد أولى اجتماعات اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه بمشاركة ممثلى وزارة الرى والجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية- العمل على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية ونشر الأبحاث المميزة بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه- السكرتارية الدائمة للأسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية- إصدار الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم- عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وعقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية و4 مسابقات- معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الأسبوع

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، وذلك بمشاركة الدكتور عبد القوى خليفة رئيس اللجنة والأستاذ بجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى أكتوبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث تعكف اللجنة العلمية على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتى سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم فى عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وقال عبد العاطى، إنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ، مضيفاً أن هذا الحدث السنوى الهام يأتى فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية ، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الأفريقية.