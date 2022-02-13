شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفتان كويتيتان تبرزان تصريحات الرئيس السيسي حول العلاقات المصرية الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفتا (الأنباء) و (النهار) الكويتيتان، اليوم الأحد، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز العلاقات مع ألمانيا فى مختلف المجالات وتأكيد وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك على أن مصر تعتبر أهم شريك عربى للدولة الألمانية.

ففى صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "الرئيس السيسى" يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع برلين فى مختلف المجالات.. وزيرة خارجية ألمانيا للسيسي: مصر محور الاستقرار فى المنطقة"، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع ألمانيا فى مختلف المجالات، مشيرا إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والسفير الألمانى فى القاهرة فرانك هارتمان.

وفى صحيفة (النهار) الكويتية وتحت عنوان " وزيرة الخارجية الألمانية: مصر أهم شريك عربى "، قالت الصحيفة أن أنالينا بيربوك أوضحت أنها أجرت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أن مصر أهم شريك لبلادها فى المنطقة العربية وشمال إفريقيا.