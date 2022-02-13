شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تتابع آخر التجهيزات ومراحل التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى LRT.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة النقل التجهيزات النهائية ومراحل التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتى تمتد من محطة عدلى منصور حتى محطة الفنون والثقافة، وتابعت الوزارة محطة عدلى منصور للتأكد من جاهزية أرصفة المحطة والساحة الخارجية والداخلية لها وموقف أتوبيسات السوبرجيت بالمحطة وآليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائى الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعى الأخرى حيث ستكون محطة مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا.

كما طالعت الوزارة على معدلات رفع كفاءة، خط القاهرة /السويس فى المسافة من عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم، مطالبة باستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لازالة اى إشغالات فى المنطقة المحيطة بالمحطة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بها لتظهر بالشكل الحضارى والجمالى المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق والمحطة.

وتفقد مسئولو الوزارة كافة محطات المرحلة الأولى واستقل أحد القطارات الذى يتم تشغيله تجريبياً وذلك من محطة العبور مرورا حتى محطة بدر مرورا بمحطات المستقبل فالشروق فهليوبوليس الجديدة ثم تفقد جاهزية ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ ببدر، والتى تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التى تتم على القطارات التى تم توريدها، حيث وصل 12 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالى 22 قطارا لازمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة، وجار شحن الـ 10 قطارات المتبقية حيث ستصل تباعاً وفقا للمواعيد المخططة وحيث يبلغ إجمالى تكلفة القطارات ، 227 مليون دولار، و المصنعة والموردة من شركة كريك/ أفيك أنتل الصينية.

وأكدت الوزارة على أهمية هذا المشروع الذى يمثل اول مشروع قطار كهربائى فى مصر واحد شرايين التنمية الجديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة واحد عناصر منظومة شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة والتى وجهت بها القيادة السياسية موجهة كافة الشركات برفع درجة الاستعدادات القصوى لانهاء التشطيبات النهائية للمشروع على أعلى مستوى من الجودة لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب وبما يليق بمنظومة النقل الجماعى الحديثة فى الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر، أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف يشمل تبادل الخدمة فى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية بين خمسة وسائل نقل مختلفة هى ( محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة – السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور – السلام" كما يتبادل الخدمة فى محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل، الذى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة مدينة الفنون والثقافة .