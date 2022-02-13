شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 3.237 مليون معاملة لخدمات السجل التجارى بزيادة 42% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أتاح 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري ، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل ، خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ،حذف رقمي القومي " أيضا إضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة. كما سيتم إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية الى 13 خدمة.

وأشار "عشماوى" إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة كما تم تطوير مكاتب السجل وتحويلها الى مكاتب نموذجية مميزة لافتا الى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال عام 2021 بلغت 3.237 مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجاري او من بوابة مصر الرقمية مقارنة بعدد 2.272 مليون معاملة في العام السابق 2020 ،نتيجة تطوير مكاتب السجل وتحويلها الى مكاتب نموذجية مميزة .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأحد مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط وبحضور اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين" بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة

كما افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،و اللواء عصام سعد محافظ اسيوط من مقر مجمع خدمات وزارة التموين النموذجى بأسيوط عبر الفيديو كونفرنس

مجمع خدمات نموذجي فى كل من محافظة دمياط على مساحة حوالى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة وخدمات الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب من خلال عدد 18 "شباك خدمة" ،وبطاقة استيعابية قد تصل أيضا الي 14 ألف معاملة شهرياً لتقدم جميع خدمات الوزارة ووفقاً للمعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية، كذلك تم افتتاح مجمع خدمات نموذجي بمحافظة السويس على مساحة على مساحة حوالى 200 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة من خلال عدد 10 "شباك خدمة" ، لتقدم جميع خدمات الوزارة بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية .

كذلك تم افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الاقصر على مساحة 120 متر ويقدم خدمات السجل التحارى والعلامات التجارية ،بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية .