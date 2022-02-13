شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الطاقة الاستيعابية لمجمع خدمات أسيوط النموذجي 14 ألف معاملة شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن المجمع النموذجي لخدمات وزارة التموين بأسيوط يقع على مساحة حوالى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال عدد 17 "شباك خدمة" ، وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 14 ألف معاملة شهرياً، لافتا إلى أنه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المجمع النموذجى يتضمن ساحة انتظار للعملاء ،كما يتضمن أجهزة حاسب إلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين ، لافتا إلى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 15 حتى 20 دقيقة داخل المجمع .

وأضاف "عشماوى" أنه فى إطار التحول الرقمى فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالى وزير التموين باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة ،كما تم اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبحضور اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين اليوم الأحد مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين" بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

كما افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من مقر مجمع خدمات وزارة التموين النموذجى بأسيوط عبر الفيديو كونفرنس مجمع خدمات نموذجى فى كل من محافظة دمياط على مساحة حوالى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة وخدمات الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب من خلال عدد 18 "شباك خدمة" ،وبطاقة استيعابية قد تصل أيضا إلى 14 ألف معاملة شهرياً لتقدم جميع خدمات الوزارة ووفقاً للمعايير الدولية فى تقديم الخدمات الحكومية، كذلك تم افتتاح مجمع خدمات نموذجى بمحافظة السويس على مساحة على مساحة حوالى 200 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة من خلال عدد 10 "شباك خدمة"، لتقدم جميع خدمات الوزارة بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية .

كذلك تم افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الاقصر على مساحة 120 مترا ويقدم خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية .