شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح 3 مجمعات نموذجية لخدمات الوزارة بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
كذلك تم افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر على مساحة 120 مترا، ويقدم خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد، مجمع خدمات نموذجى بأسيوط بحضور عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية و اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين "،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة