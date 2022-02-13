شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح مجمعا نموذجيا يقدم جميع خدمات الوزارة بأسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط، بحضور عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين الذكية "بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمع النموذجي المميز بأسيوط يعد ثالث مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجي في محافظتى "بورسعيد والشرقية"، وأن هذا المجمع يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية الذكية، كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة الى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.

وتفقد وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوي ومحافظ أسيوط الخدمات المقدمة من مجمع الخدمات النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير الى اليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المجمع النموذجى .