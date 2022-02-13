شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تعلن منح درجة الماجستير بإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية للعام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى أن التقدم لهذه المنح، بدأ السبت الموافق 12 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، بمقر الإدارة المركزية للبعثات في حي السفارات بمدينة نصر.
وللاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط:
https://bit.ly/cdm-usaid-mba
ومن جانبه، أوضح د. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي، أن هذا الإعلان يأتي في إطار تنفيذ برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين"، وفقًا للاتفاقية رقم 263 – 298 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتنص هذه الاتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة "مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية"، للمُساهمة في النمو الاقتصادي القومي، وهذه المنح مُتاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.