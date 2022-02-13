شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 68 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 83 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 237 ألفاً و 295 دولاراً، أى ما يعادل 3 ملايين و 713 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي الأسماء المستحقة: