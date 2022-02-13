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الجمهورية الجديدة.. بحيرة عين الصيرة بالقاهرة تعود للحياة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة القاهرة "إنفوجراف" عن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والتي غيرت المشهد بالكامل فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة، بعد انتهاء تطويرها، و فى النقاط التالية ننشر أهم المعلومات عن المشروع كالتالى...

 

 

1- المشروع بمحيط المتحف القومى للحضارة المصرية

 

2- يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1,5 فدان

 

3- يحيطه سور خارجى بطول 2400 م 

 

4- به مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة

 

5- له 3 بوابات دخول للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة الرواد

 

6- تضم مبانى الخدمات خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه ‏العكرة لرى المزروعات

 

7. به محطة كهرباء رئيسية ومحطات كهرباء فرعية

 

8- يضم شبكات رى وحريق ومياه وصرف صحى ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة

 

9- بجواره محور الحضارات يربط المنطقة بعدد من الطرق الرئيسية

 

10- مشروع بحيرة عين الصيرة على مساحة ‏63 فدانا

 

11- تم تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولى

 

12- يضم جزيرة استوائية وسط البحيرة

 

13- به مسرح مكشوف ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة

 

14- المنطقة كانت بؤرة لتجميع مخلفات القمامة، وبها مبانى العشوائية

 

بحيرة عين الصيرة (2)
بحيرة عين الصيرة 

بحيرة عين الصيرة (1)
بحيرة عين الصيرة 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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