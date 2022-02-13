شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشجع الدولة الاستثمار فى المشاريع الخضراء؟.. التفاصيل × 6 أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الآونة الأخيرة بدأت الدولة خاصة بعد إصدار لائحة معايير الاستدامة البيئية للمشروعات، والتى تعني تنفيذ مشروعات أكثر استدامة ليكون 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030 .

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والاستثمار فى المشروعات الخضراء له العديد من المزايا سواء للشركات أو الأفراد أو كوكب الأرض بشكل عام وخلال هذا التقرير يتم طرح 10 أسباب وراء لجوء الدولة لهذا النوع من المشروعات الخضراء.

1-خفض التكاليف

المشاريع الخضراء التى تعرف على أنها مشروعات صديقة للبيئة وخاصة المتعلقة بإعادة التدوير ، تؤدى دائما إلى خفض التكاليف، فمثلا إعادة تدوير المخلفات يجعل لها قيمة مضافة ويقلل حجم الإنفاق على المنظومة .

2-يقلل من استهلاك الطاقة

كافة المشروعات الخضراء تقوم على مايسمى بالطاقة النظيفة وهى التى من شأنها أن توفر استهلاك الموارد الطبيعية التى ينجم عنها الطاقة التقليدية مثلا من المياه والوقود وتؤدى الى خفض التكاليف.

3-فرصة لاستثمارات عالمية

تساهم المشاريع الخضراء فى اكساب منفذها فرص عالمية فى جذب استثمارات ثرية ، بالتوازى مع سرعة وتيرة البعد عن المشروعات التقليدية التى تهدر الكاقة وتكون غير صديقة للبيئة، فى ظل الاتفاقيات الدولية التى تطالب بالحد من الاضرار بالبيئة، ويفتح افاق المنافسة العالمية.

4- الاستدامة الاقتصادية

الاستثمار في المشاريع الخضراء يساعد على تقليل التأثير حجم التأثيرات السلبية على البيئة، الأمر الذى بدورة يساعد على استمرار المشاريع وهو ما يؤدى للاستدامة الاقتصادية ومواكبة السوق العالمى للاقتصاد الأخضر.

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5-‏مواجهة التغيير المناخى

‏المشروعات الخضراء هى أحد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاثار المترتبة عليه، وهى ايضا فرصة لخفض الانبعاثات الدفيئة، التى من شأنها زيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

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6-تعزيز القدرة على الابتكار

فى حالة اللجوء للمشروعات الخضراء هناك مرحلة انتقالية تتطلب ضرورة البحث عن وسائل ومعدات وأدوات أكثر استدامة لممارسة الأعمال، وهنا تكون هناك فرصة كبيرة لتعزيز القدرة على الابتكار والإبداع للاختيار.