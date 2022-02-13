شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تصل 10 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة