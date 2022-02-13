شكرا لقرائتكم خبر عن لو جالك الكهرباء 9 جنيهات.. قارن بين قراءتى العداد والفاتورة قبل الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأسباب التى تجبرك على عدم سداد فاتورة استهلاك الكهرباء إذا كانت قيمتها لا تتجاوز الـ9 جنيهات رغم وجود استهلاك لديك، فيما يلى بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند إصدار فاتورة بقيمة 9 جنيه رغم وجود استهلاك وهى كالتالى :

1-فى حالة وجود استهلاك للكهرباء لدى المشترك وإصدار فاتورة بقيمة 9 جنيهات، احصل على الكعب من محصل شركة الكهرباء وامتنع عن السداد.

2-قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة فى خانة "حالية" بالفاتورة.

3-صور عداد الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول واحتفظ بالصورة.

4-توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الاطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.

5-فى حالة وجود كميات استهلاك أكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيه موجود بصورة العداد التى تم التقاطها وتحمل العلامة المائية لشركة شعاع اطلب تغير الفاتورة.

6-فى حالة ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.

7-الاستمرار فى سداد فواتير استهلاك بأقل من معدلات الاستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة.