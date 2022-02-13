شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبحث تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى لـ 35 ألف مستفيد من تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، توقيع عقد شراكة بين برنامج فرصة بوزارة التضامن و18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبري لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى لنحو 35 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وذلك فى إطارعام المجتمع المدني الذى أطلقه رئيس الجمهورية.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استبدال بطاقات الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة "بطاقة ميزة البنكية حيث بدأت في تسليم دفعة جديدة في 11 محافظة حاليا هما ،القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد اكدت أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة التي يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول مجانا المخصص للمستفيد من أي منفذ توزيع الشركة، ثم الحصول على الرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف وانه تم جارى تسليم 2 مليون و300 ألف كارت ميزة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بعد تسليم أكثر من مليون كارت مسبقا