شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: المواطنة لها أثر كبير في السلم المجتمعى وترد على الفكر المنحرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن المواطنة هي مساواة جميع من يعيشون على أرض الوطن في الحقوق والواجبات بغض النظر على اللون والدين والعقيدة والعرق الكل سواسية، مشيراً إلى أن لها أثر كبير في السلم المجتمعى وترد على الفكر المنحرف.

وأضاف جمعة خلال حواره ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أننا يجب أن نفهم المواطنة بمفهومها العميق الذى ضاع بين ضجيج الناس حولها، موضحاً أن المواطنة بمصر مفهومها يعنى أن الجميع متساوين في الحقوق والواجبات، مشدداً على أن المواطنة موجودة حتى قبل وثيقة المدينة.

وأوضح جمعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض محاربة أهل مكة وارتضى بالعيش المشترك معهم رغم أنهم كانوا يعذبون المسلمين ويوجد بمحيط الكعبة 360 صنم يعبد من دون الله عز جل، وتابع:"وعلى المسلم الذى يعيش في دولة تكره المسلمين أن يتحلى بأخلاق النبى وهنا المواطنة تحقق مصلحة وتعود بالخير على المسلمين في العالم كافة".