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8 شروط للحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية الصادر برقم 7 لسنة 2010 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42، شروط الحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة وهى كالآتى :

 

1- تقاریر بنتائج اختبارات ما قبل التشغيل.

 

2- صورة من وثيقة إذن إنشاء المفاعل النووى .

 

3- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على التصميم وذلك من واقع ما تم من إنشاء وتركيب .

 

4- نتائج اختبارات الأداء للأنظمة.

 

5 - برامج تحميل الوقود والوصول للحرجية موضحا به الجدول الزمني للتنفيذ.

 

6- الهياكل التنظيمية لمجموعات اختبارات تحميل الوقود والوصول للحرجية .

 

7 - بيانات عن المشغلين وخبراتهم السابقة والتراخيص الممنوحة لهم وكذلك أية جزاءات سبق توقيعها عليهم .

 

8- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على الخطط المبدئية للطوارئ والحماية المادية ونظم تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية والوقاية الإشعـاعـيـة وإدارة النفايات المشعة .

وتصدر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وثيقة إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية خلال شهـر بالنسبة لمفاعلات البحوث ، وخلال شهرين بالنسبة لمفاعلات القوى ، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيا جميع البيانات والمستندات المطلوبة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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