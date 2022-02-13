شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شروط للحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية الصادر برقم 7 لسنة 2010 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42، شروط الحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة وهى كالآتى :

1- تقاریر بنتائج اختبارات ما قبل التشغيل.

2- صورة من وثيقة إذن إنشاء المفاعل النووى .

3- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على التصميم وذلك من واقع ما تم من إنشاء وتركيب .

4- نتائج اختبارات الأداء للأنظمة.

5 - برامج تحميل الوقود والوصول للحرجية موضحا به الجدول الزمني للتنفيذ.

6- الهياكل التنظيمية لمجموعات اختبارات تحميل الوقود والوصول للحرجية .

7 - بيانات عن المشغلين وخبراتهم السابقة والتراخيص الممنوحة لهم وكذلك أية جزاءات سبق توقيعها عليهم .

8- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على الخطط المبدئية للطوارئ والحماية المادية ونظم تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية والوقاية الإشعـاعـيـة وإدارة النفايات المشعة .

وتصدر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وثيقة إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية خلال شهـر بالنسبة لمفاعلات البحوث ، وخلال شهرين بالنسبة لمفاعلات القوى ، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيا جميع البيانات والمستندات المطلوبة .