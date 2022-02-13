10 محطات في حياة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة نيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها وأجرى على إثرها جراحة دقيقة في المخ مؤخراً.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الأنبا لوكاس الراحل:

1- ولد بطهطا في 5 نوفمبر 1949.

2- حصل على دبلوم التجارة عام 1967.

3- أشرف على بيت الخلوة بدير الأنبا بيشوي.

4- رسم راهبا في 23 مارس 1977، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك باسم الراهب القمص أرسانيوس الأنبا بيشوي.

5- في 21 مايو 1979، رسم كاهنا وهو راهب بالدير، ثم رسم قمصًا في 18 يوليو 1983.

6- انُدِبَ للخدمة بدبي بدولة الإمارات العربية (9 إبريل 1980 - 23 سبتمبر 1985).

7- في 22 يونيو 1986، رسم أسقفًا على إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيسا لدير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، أسيوط، بيد البابا الراحل شنودة الثالث، وتم تجليسه

على الكرسي في 8 نوفمبر 1986.

8- كان يخدم من ضمن خدماته في منطقة الوادي الجديد وكنائسها ورسامة آبائها، وكان مشرفًا عليها ويزورها باستمرار.. إلى أن تم رسامة الأنبا بقطر أسقف عام الوادي الجديد والواحات عليها عام 2015.

9- توفي مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عاما.

10- أعلنت الكنيسة إقامة الصلاة علي الجثمان غدا الأحد الواحدة ظهرا بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.