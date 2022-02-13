في ندوة بمركز جسور.. إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي المخلص الأول للدولة المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية لقاءً مفتوحا مع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى اليوم السبت وذلك لمناقشة وتوقيع روايته الجديدة رصاصة في الرأس حيث أدارت الحوار الكاتبة سارة علام.

وصف إبراهيم عيسى الرئيس السيسي بالمُخلص الأول للدولة المدنية حيث يأخذ على عاتقه الدفاع عنها ومحاربة أعدائها

وقال عيسى خلال الندوة إن أحد الآفات في المجتمع المصري هي إننا بلد ذات تاريخ جبار ومع ذلك علاقتنا هشة بهذا التاريخ مضيفًا: التاريخ هو الذى يحركنا ويؤثر فينا كبلد وكأننا لم نخرج من هذا التابوت

واعتبر عيسى إن الشعب المصري لديه قدرة على تحويل القاتل لبطل فهناك العديد من الأمثلة التي نجح المصريون في تغيير مصيرهم تمامًا مثل أدهم الشرقاوي الذي تم وصفه كبطل شعبي رغم إنه كان ينهب جيرانه

وأكد عيسى إن غالبية المؤرخين مطعونين في عواطفهم حيث ضرب عيسى مثلًا بالجبرتي أحد أشهر المؤرخين مؤكدًا إنه سلفي الهوى ووهابي ومن ثم علينا أن نعرف إن كل آرائه هي رؤية وهابية للأحداث

وعن روايته رصاصة في الرأس أكد عيسى إنها امتداد لمشروعه في الرواية التاريخية إذ ظل مشغولًا بالتاريخ الإسلامي وتحولاته منذ بدأ الكتابة في ثلاثية الدم ثم قطعها بالكتابة عن الضباط الأحرار بروايته كل الشهور يوليو حتى قاطعته فكرة "رصاصة في الرأس" وفرضت نفسها على أفكاره فكتبها

وأوضح عيسى: لم اختلق أي شخصيات أو أحداث غير واقعية لأنني ظللت محاصرًا بهاجس فيلم الناصر صلاح الدين الذي يزخر بشخصيات لا أصل لها وتزييف متعمد للتاريخ والوقائع.

وأشاد عيسى بفكرة إنشاء مركز للدراسات الإسلامية المسيحية بالكنيسة الأسقفية معتبرًا أياه مشروع للتنوير يسهم إيجابيا في الفكر المصري

اختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية مع القراء والحاضرين.