شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار: وصلنا لـ48% من نسبة الملقحين ضد كورونا بالجرعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن لم تبدأ فى تقليل إجراءاتها الاحترازية، وإن مصر فى الموجة الخامسة من جائحة كورونا، وحتى الآن تتم عملية السيطرة عليها بشكل جيد، حيث وصلت نسبة الإشغال فى المستشفيات لـ20% والرعاية المركزة 66% والتنفس الصناعى 39%، وهى نسبة مقبولة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "mbc مصر": "المنظومة الصحية فى مصر قوية للغاية، وتم دعمها بشكل كبير حتى قبل كورونا، عملية تطوير كبيرة بدأت مع إطلاق منظوم التأمين الصحى الشامل، وهو ما ساعدنا على احتواء فيروس كورونا بكافة موجهاته، سواء من الأسرة والرعاية والأدوية واللقاحات، وعلاج كورونا الجديد لدينا 5 شركات مصرية تنتجه، وفى أقرب وقت خلال أيام سيتوافر بروشتة معتمدة ويتم صرفه فى الصيدليات وصيدلية الإسعاف".

وقال: "تمكنا خلال الفترة الماضية من اكتساب العديد من الخبرات فى مجال الصحة، ومصر من أوائل دول العالم التى تبنت نموذج متوازن للغاية برؤية ثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية الجائحة، لكى تستمر الحياة الاقتصادية والمؤسسات التعليمية والخدمية حتى خلال الجائحة".

وتابع: "خلال الأسابيع القادمة، يجب التوسع فى عملية التطعيم، والإجراءات الاحترازية حتى تنتهى فترة الشتاء، وندخل فى فصل الربيع، ووفقا للحسابات سيحدث انخفاض كبير فى أعداد الإصابات، ومصر حتى على مستوى دخول الأفراد من الخارج والحجر الصحى، نسمح بدخول المسافر بـ pcr لم يمر عليه 72 ساعة ورابيد تيست وهناك تيسير فى هذا الأمر".

وقال: "ميكنة الإجراءات الخاصة بالباسبور الصحية قطعنا فيها شوطا كبيرا، حتى تسجيل الحالات وسرعة التطعيمات، وصلنا لمعدلات تصل من 10 إلى 11 مليون تطعيم فى الشهر الواحد، وهناك زيادة كبيرة فى عملية التطعيم".

وأضاف: "نسبة التطعيم بتحصين كامل بلغت 48%، وخلال الأيام القادمة قد نصل إلى 50% من المستهدف، كما وصلنا إلى نسبة 63% من الحاصلين على الجرعة الأولى من المستهدف، وهو ما يجعلنا نصل للمستهدف وهو 70% من المرحلة العمرية المستهدفة، ووصول الدول لتلك المرحلة يعنى لهم أن نسبة التطعيم كأنها بلغت 100%".

وتابع: "نصل للأماكن التى لا يوجد بها أنترنت ونطرق أبوابهم وحصلنا على بياناتهم يدويا وأعطيناهم التطعيم".

وقال: "تحدثت مع المواطنين فى بورسعيد، وسألتهم فى حالة التعب أو الكشف ماذا تفعلون؟ فقالوا إنهم يتصلون على خدمة عملاء منظومة التأمين الصحى الشامل، فيوجهه لوحدة الرعاية الأولية القريبة من منزله، يكشف ويجرى إشاعات والتحاليل".