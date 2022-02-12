شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى للطفل السورى فواز قطيفان بعد عودته لأهله سالما عقب اختطافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة العربية من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن الصور الأولى من عودة الطفل المختطف فواز قطيفان، وذلك بعدما عاد إلى احضان أهله وبحاله صحية جيدة، وذلك أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة لدعم الأطفال العرب الذين يحتاجون إلى مساعدة ودعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بعضهم، وبدأ الأمر بحملة تضامن واسعة مع الطفل المغربي ريان الذي وافقته المنية بعد نجاح قوات الدفاع المدني المغرب في إخراجه مرورا بقصة الطفل السوري فواز القطيفان الذي تعرض للخطف منذ ثلاثة أشهر على يد عصابة إجرامية في مدينة درعا السورية.



فواز قطيفان

وتصدرت قضية الطفل السوري فواز القطيفان محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد نشر فيديو جديد من العصابة الإجرامية خلال تعذيب الطفل السوري، وذلك لابتزاز أسرته للحصول على مبلغ مالي كبير تعجز الأسرة السورية عن دفعه للعصابة الإجرامية، وسط مناشدات للجهات المختصة لإنقاذ الطفل فواز من خاطفيه بعد نشر مقطع فيديو يبرز التعذيب الوحشي للطفل.



الطفل فواز

وعرفت قضية فواز وهو من قرية إبطع في ريف محافظة درعا، بعدما نشر خاطفوه مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، وذلك بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة.