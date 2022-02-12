شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بأوكرانيا: الجميع بخير وليس هناك ما يدعو للقلق حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد محمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الأزمة في أوكرانيا في المناطق الحدودية فقط، وليس هناك أي قلق على المصريين بأوكرانيا والمقدر عددهم بالآلاف، مردفا: "لا شيء يدعو للقلق حتى الآن، والأوضاع مستقرة".

أضاف السعيد، مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن الجالية المصرية لديها أرقام حال حدوث أي قلق خلال هذه الفترة بالنسبة للأوضاع في أوكرانيا، وهناك تواصل مع السفارة باستمرار والدولة المصرية لن تترك أبنائها على الإطلاق حال حدوث أي اضطراب.

وأردف أحمد محمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا: "لم نتلقى أي اتصال هاتفي من أي مصري بشأن حدوث أي قلق بسبب الأوضاع في أوكرانيا حتى الآن، ونستمر في التواصل مع الجميع".