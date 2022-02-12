شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا لوكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني في الواحدة من بعد ظهر غدٍ الأحد صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا لوكاس أسقف أبنوبوالفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الذي رحل مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يشارك في صلوات التجنيز عدد من أحبار الكنيسة، والآباء الكهنة والرهبان.

وينقل جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح عقب الصلاة إلى مقر إيبارشية أبنوب ليصلى عليه مرة أخرى وسط شعبه.