المحددات ونظام الخبز.. 4 تصريحات مهمة لوزير التموين بشأن الدعم "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة بحاجة إلى خفض عدد من يحق لهم صرف الخبز إلى أقل من مليون شخص.

جاء ذلك، ردا على تساؤل "الخليج 365" بشأن: ما الذي تحتاجه الدولة من أجل تقليل الضغط على منظومة الدعم وزيادة الدعم الموجه للفئات الأكثر استحقاقا خاصة مع وجود 6 ملايين شخص يصرفون الخبز بشكل يومي.

وأكد وزير التموي، في تصريحه لمصراوي: في الخبز فقط أقل من مليون شخص.

وحول مبلغ دعم الخبز والسلع المتوقع في الموازنة العامة الجديدة، قال إن ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﻳﺗﻡ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺛﻡ يتم مناقشتها مع مجلس النواب وذلك خلال شهري مارس وأبريل من كل عام.

وأوضح الوزير أنه لا توجد علاقة بين الدعم ومشروع منافذ التوزيع "جمعيتي" حيث إن هذا المشروع يحقق إيجاد شبكة توزيع منتظمة سوء للدعم أو لغير الدعم.

وأشار إلى أنه توجد قرارات وتعليمات مشددة بمنع تجميع البطاقات لدى المخابز أو بدالي التموين، وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات المقررة.

وشدد الوزير على انتظام صرف الخبز المدعم بالمخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم، والبالغ عددها نحو 30 ألف مخبز تمويني دون حدوث أي مشكلات أو تكدس أمام المخابز ومنافذ توزيع الخبز .

كانت أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان أصدرته بداية شهر فبراير الجاري، انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات دون تغيير في نظام الصرف.

وقالت الوزارة إنه يتم إنتاج نحو 270 مليون رغيف يوميا، وتبلغ قيمة الدعم 51 مليار جنيه يستفيد منه 71 مليون مواطن.

اقرأ أيضا:

بيان جديد من التموين بشأن آلية صرف الخبز للمواطنين

التموين: 1800 محل تشارك في الأوكازيون الشتوي 2022 حتى الآن

"التموين": توريد أكثر من 2 مليون طن قصب سكر حتى الآن