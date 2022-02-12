ارتكبوا 72 حادث.. ضبط 15 تشكيلًا عصابيًا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

أسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 15 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 35 متهمًا، اعترفوا بارتكاب 72 حادث سرقة متنوعة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف غموض 56 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 76 متهماً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.