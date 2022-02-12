شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنعى الدكتور شريف عمر جراح الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام وعميد معهد الأورام الأسبق، والذى حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2013 لإنجازاته الطبية فى مجال مكافحة السرطان.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة المعهد القومي للأورام وجامعة القاهرة وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقد شغل الدكتور شريف عمر الكثير من المناصب العلمية الجامعية والبرلمانية والعالمية حيث شغل منصب عميد معهد الأورام القومي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن دائرة فاقوس، كما شغل منصب رئيس لجنة الترقيات للجان الأورام ورئيس لجنة القطاع الطبي، وكان عضوا بمجلس نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وساهم في إنشاء جمعية السرطان المصرية وكان أول سكرتير لها كما ساهم في إنشاء رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان.