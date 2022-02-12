شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة وتسكين سكان العشوائيات بالمنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إجراءات إزالة وتسكين سكان العشوائيات بالمنطقة الجنوبية بالمدن الجديدة المؤثثة التى أقامتها الدولة بديلا للعشوائيات، خاصة قاطنى مناطق عزبة أبو قرن وبنى هلال والسكر والليمون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى تقوم بها الدولة لتطوير منطقة مصر القديمة والمناطق المحيطة بمشروع تلال الفسطاط بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة وعدد من التنفيذين بالمحافظة .

وفى سياق متصل، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعرب عن سعادته بما تحقق من إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها في مشروع حضاري، واصفة المشروع بأنه إنجاز تاريخى وحلم تم تحقيقه بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى، ويأتى ضمن خطة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الحضاري.