شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يتفقد مركزي طب أسرة (الحي الإماراتي والكويتي) ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمركز طب أسرة الحي الإماراتي التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك في مستهل الجولة الميدانية المقررة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد اليوم.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أنه من المقرر أن تشمل الجولة الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، 5 منشآت صحية وهي (مستشفى النصر التخصصي، مستشفى الرمد التخصصي، مركز طب أسرة الحي الإماراتي، مركز طب أسرة الكويت)، وهي أول منشآت صحية حكومية معتمدة بمصر، إضافة إلى مستشفى السلام ببورسعيد لتفقد أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحري بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أنه خلال الجولة لمركز طب أسرة الحي الإماراتي، اليوم، تفقدا أقسام المركز المختلفة والتي تضم "عيادات طب الأسرة، العيادات التخصصية، عيادة الأسنان، تنظيم الأسرة"، كما تفقدا وحدات المعامل والأشعة والصيدلية، للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات الطبية وغيرالطبية والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتابعت، أنه شملت الجولة داخل المركز مراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل وآلية عمل المنظومة المميكنة، حيث أعلن الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي عدد الملفات المسجلة بالمركز بلغ 9820 ملف فردي و 2770 ملف عائلي حتى الآن، إضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال ميكنة تسجيل الملفات بالمركز.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم 57 ألف و481 خدمة طبية بمركز طب أسرة الحي الإماراتي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد بجودة عالمية، وهو ما يؤكده نجاح المركز في الحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به طبيب الأسرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.

كما رافق الدكتور أحمد السبكي، الوزير خلال جولته الميدانية إلى مركز طب أسرة (الكويت)، حيث أعلن أن عدد الملفات المسجلة بالمركز بلغ 28,543 ألف ملف فردي و 7247 ملف عائلي حتى الآن، إضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال ميكنة تسجيل الملفات بالمركز.

وأضاف، أنه تم تقديم 95,671 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة الكويت لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد بجودة عالمية، تشمل تخصصات طب الأسرة والأسنان والنساء، كما شملت الجولة التحدث مع الأطقم الطبية، والاستماع إلى عدد من المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على المركز، للاطمئنان على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، والتي جاءت إيجابية وإشادة المواطنين بالخدمات الطبية المقدمة إليهم بالمركز.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الميدانية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، إلى عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة (بورسعيد)، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي تم إطلاق المنظومة بها يوليو 2019، تلاها إطلاق المنظومة بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) في 16 فبراير من العام الماضي، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.