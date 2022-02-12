14 أبريل.. الحكم على 3 متهمين في قضية "خلية داعش الوايلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حجزت الدائرة الرابعة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي، لجلسة 14 أبريل، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وعماد الدرمللي، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أحمد مصطفي.

وجاء بأمر الاحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، أن كل من مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير "مهندس ميكانيكا"، وأسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب".

وفي غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي أنضموا الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف الي تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.