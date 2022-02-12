اندلاع حريق داخل شقة بشارع المحطة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بشارع المحطة غرب محافظة الجيزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من عقار بحارة كشك بشارع المتفرع من شارع زغلول.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي تنسيقا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل شقة بالعقار رقم (18)، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.