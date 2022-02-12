إنقاذ شقة من التفحم خلف قاعة سيد درويش بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالت سرعة وصول قوات الحماية المدنية دون تفحم محتويات وحدة سكنية بمنطقة العمرانية الغربية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من عقار خلف قاعة سيد درويش.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي تنسيقا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل شقة بالعقار رقم (2) بشارع الإمام علي، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.