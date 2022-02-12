شهادة مدير عام متابعة آثار مصر بقضية "الآثار الكبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب وآخرين بقضية الآثار الكبرى.

وسأل رئيس المحكمة المستشار خليل عمر عبدالعزيز الشاهد مصطفى صبحي مدير عام متابعة آثار مصر..

س: ما طبيعة عملك؟

ج: مدير عام متابعة آثار مصر.

س: هل يمكنك تحديد المدة الزمنية التي تم فيها الحفر؟

ج: لا يصعب تحديد الفترة التي تم فيها الحفر.

ووجه دفاع المتهم الأول أسئلة للشاهد الرابع كالتالي..

س: هل هناك حراسة موضوعة من وزارة السياحة والآثار على مناطق الحفر؟

ج: نعم في أماكن تخضع للحراسة وبعد الحفر تم تعيين حراسة عليها من الجهات المعنية.

س: لم تكتشف أي من الجهات المعنية ثمة حفر في تلك الأماكن في حين أن هناك أماكن يتم حراستها لأثريتها؟

ج: لا.

س: الفرق بين منطقة الإخضاع والمنطقة الأثرية؟

ج: منطقة الإخضاع تكون خاضعة للآثار ولا يجوز البناء أو إقامة حفر فيها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار، أما بالنسبة للمنطقة الأثرية يكون صدر لها قرار باعتبارها مناطق أثرية بعد العرض على لجنة الآثار.

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.

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