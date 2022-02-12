قضية الآثار الكبرى.. رئيس لجنة الفحص: القطع المضبوطة بعضها أثري ولها أهمية تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمع المستشار خليل عمر عبدالعزيز، رئيس الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، لأقوال الشاهد نصر جبريل، رئيس لجنة الفحص بوزارة السياحة والآثار خلال محاكمة البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب وآخرين بقضية الآثار الكبرى.

وقال الشاهد بجلسة اليوم، إنه مختص بفحص الآثار، وإن نتيجة فحص القطع بالقضية أسفر عن أن بعضها أثرية، وبعضها غير أثري، وحرر تقريرا بذلك وقدمه للنيابة العامة.

ورد "جبريل" على سؤال فريد الديب، دفاع حسن راتب، بشأن أهمية المضبوطات، فقال إن لها قيمة تاريخية وأثرية وترجع لعصر ما قبل التاريخ والعصر الفرعوني والإسلامي واليوناني، وجميعها قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، والأهمية التاريخية كل قطع تؤرخ فترة معينة من الحضارة سواء الفرعونية أو اليونانية أو الإسلامية.

وأضاف أن المضبوطات يمكن استخراجها من جميع المواقع الأثرية مثل الحفر الأربعة بمصر القديمة لأنها تحتوي على قطع لعصور مختلفة.

وعن الكسر في أحد المضبوطات، قال إنه قد يكون كسر أثناء الحفر.

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.

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