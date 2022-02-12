بقيمة 1.2 مليون جنيه.. ضبط 104 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 104 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدري (الحشيش - الآيس "الشابو") وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة فايد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحيط مسكنه، وبحوزته (104 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10٫400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – سيارتين –مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.250.000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.