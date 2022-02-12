الجنايات تبرئ موظفا من هتك عرض قاصر بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمه جنايات الشيخ زايد، ببراءة "ت. خ" موظف بقطاع البترول من اتهامه بهتك عرض قاصر.

كانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة على سند قول الطفلة 13 سنة أنها أثناء مشاركتها للعب مع أصدقائها أمام شقة المتهم طرق بابه للحصول على مفتاح سطح العقار.

وأضافت أن المتهم استدرجها لشقته وهتك عرضها، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

ودفع ميشيل حليم، محامي المتهم بخلو الأوراق من ثمة دليل أو شاهد إثبات واحد من الجيران على الواقعة.

كما دفع "حليم" بعدم إمكانية تصور واقعة هتك عرض طفلة وقيام المتهم بضربها قبل التعدي عليها جنسيا كما جاء بأقوالها دون استغاثة من الطفلة المجني عليها أثناء وجود زوجة المتهم بالشقة محل الواقعة.

وقدم محامي المتهم ما يثبت ان مساحة الشقة 70 مترا، ولا يستقيم حدوث الواقعة، في ظل تواجد زوجة المتهم بداخلها.

وتمسك المحامي ميشيل حليم دفاع المتهم بالبراءة تأسيسا لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي بخلو جسد المجني عليها من وجود آثار اعتداء جنسي أو ثمة آثار إصابة وأن الأوراق خلت من دليل يعزز تحريات المباحث.