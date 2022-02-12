محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الدفاع المدني بالجيزة، من السيطرة على حريق شقة بالهرم دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران، من عقار بشارع أبناء الفيوم المتفرع من شارع ترسا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد، واللواء علاء خلوصي، تنسيقا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل شقة، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.