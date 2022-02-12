مدير "المحاصيل السكرية": استنباط سلالات جديدة للقصب عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن حسني، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، اليوم السبت، إنه تم انتهاء أعمال لجنة تقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر، نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد، بمحطات بحوث شندويل والمطاعنة وكوم أمبو؛ حيث تضم باحثين من أقسام: التربية والوراثة والأمراض والآفات والمعاملات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بمحصول قصب السكر، وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار مدير المعهد إلى أن اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب، تحت ظروف الإنتاج الطبيعية في صعيد مصر، وفي محافظات الإنتاج الرئيسية؛ لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءة في الإنتاجية أو غير المقاومة للأمراض والحشرات، فضلًا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.

وأضاف حسني أن اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات: شندويل، المطاعنة، كوم أمبو، وكذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الإنتاج أو المصابة بأمراض خطيرة؛ مثل التفحم، كما تم اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها التي تحمل بعض الصفات الجيدة؛ لإدخالها مرة أخرى في برنامج التهجينات لنقل هذه الصفات إلى سلالات جديدة متفوقة في باقي الصفات الإنتاجية والتكنولوجية.

وزارت لجنة من معهد المحاصيل السكرية موقع إنشاء أول محطة لشتل القصب بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تسعى حاليًّا إلى التوسع في زراعة قصب السكر بالشتلات وبأساليب الري الحديث؛ لتحقيق أعلى إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتُسهم في رفع مستوى معيشة المزراعين.