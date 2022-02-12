شهادة نجاح.. برلماني يشيد بتقرير الأمم المتحدة بشأن قدرة مصر على مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد النائب مجدي القاضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بتقرير الأمم المتحدة بشأن دور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية في مصر؛ خصوصاً منذ عام 2019.

وقال القاضي، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، إن الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014، وخلال السنوات الماضية، أصبحت نموذجًا يحتذى به حاليًّا في المحافل الدولية.

وأضاف النائب أن إشادة الأمم المتحدة في تقريرها عن الأوضاع الأمنية والجماعات الإرهابية، بطريقة تعامل الدولة المصرية مع ظاهرة الإرهاب، شهادة نجاح دولية جديدة من قِبل المجتمع الدولي لما قامت به مصر بشأن تحجيم هذه الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.

وأكد القاضي أن الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب تقوم على عدة محاور، وتم تنفيذها بالتوازي، موضحًا أن مصر نجحت في محاربة الإرهاب في سيناء عبر الإجراءات الأمنية من خلال رجال الجيش والشرطة، ونجحت في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي المصري.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن الاستراتيجية قامت أيضًا على محور التنمية؛ حيث بدأت الدولة المصرية وبتوجيهات من الرئيس السيسي بتنفيذ محاور التنمية في سيناء عبر إقامة المشروعات التنموية العملاقة وإنشاء الطرق والكباري وربط سيناء بمحافظات مصر المجاورة؛ من أجل توطين المصريين في هذا الجزء الغالي من التراب المصري.

ونوه القاضي بأن ثمار التنمية باتت حاليًّا واضحة في سيناء عبر المشروعات العملاقة التي وفرت فرص العمل وحققت حياة كريمة للمواطنين؛ وهو جزء أساسي من استراتيجية مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مصر وضعت استراتيجية واضحة والآن يتم الاستفادة منها في العديد من البلدان التي تعاني الإرهاب.

وأشار تقرير الأمين العام الرابع عشر، يوم الخميس الماضي، عن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام للسلام والأمن الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعمًا للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد، إلى أنه في مصر حدث انخفاض في نشاط تنظيم أنصار بيت المقدس، وهي جماعة محلية منتسبة إلى تنظيم داعش تظهر بكثرة في دعايته.

وجاء بالتقرير الذي استعرضه وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في جلسة لمجلس الأمن: "منذ عام 2019، لم يُنسب أي هجوم إرهابي إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في مصر القارية، كما أنهما لم يعلنا مسؤوليتهما عن أي هجوم".

وتابع التقرير: "يرجع الفضل في ذلك إلى عمليات مكافحة الإرهاب وإلى مبادرة لدعم انشقاق قادة تنظيم أنصار بيت المقدس، فقد أضعف ذلك الروح المعنوية وعزز الانطباع بأن الجماعة آخذة في الانحسار، وزادت من جهة أخرى الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء".