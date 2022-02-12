تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، فى هذا الإنفوجراف، أبرز المعلومات عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت ومواصفاته وما تحقق من أعمال تنفيذ المشروع حتى الآن وموعد انتهاء تنفيذه.

تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات

1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

2ـ يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".

3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.

4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.

5- تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية يتولى تنفيذ هذا المشروع.

6- تحالف الشركات المنفذة للمشروع أنهت الأعمال الإنشائية.

7- شركات المقاولات تعمل على انهاء أعمال تشطيبات محطات المشروع واستكمال تركيب نظم الاشارات والاتصالات.

8- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

9- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه نهاية يونيو المقبل.

10- محطات وقطارات هذا المشروع مكيفة.