شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا: حقوق الإنسان والمرأة لا ينفصلان ويجب الدفاع عن النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" أن مصر لديها دور كبير فى خلق المناخ فى ظل احتضانها مؤتمر تغير المناخ خلال العام الجارى، مشيرة لأهمية الحفاظ على الكوكب للاجيال القادمة وهناك دور هام وحاسم للمجتمع المدنى لإنجاح مؤتمر المناخ فى مصر.

أشارت وزيرة الخارجية الألمانية فى مؤتمر صحفى مشترك، أنها تشاورت مع وزيرة الخارجية سامح شكرى أن الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بتوفير فرص للجميع للعمل فى السياسة، موضحة أن الجهود من أجل حقوق المرأة مهم وكذلك حقوق الإنسان فهى قابلة للانفصال عن حقوق المرأة.

لفتت إلى ضرورة عدم الدفاع عن المرأة سواء فى مناطق نزاع أو فى المنازل، مشيرة لضرورة بذل جهود لأجل الحريات الدينية فى كافة المجتمعات، معربة عن شكرها للحوار الصريح والمنفتح بين مصر وألمانيا والذى حمل رؤى مختلفة.