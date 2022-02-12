رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة..صور

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الجهات المعنية..