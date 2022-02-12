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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الجهات المعنية..
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