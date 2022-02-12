التخطيط: 81,9 مليار جنيه استثمارات حكومية لمحافظة القاهرة لتنفيذ 1051 مشروعا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 21/2022، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (21/2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبنى على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة فى خطة العام المالى (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التى ترصد حالة التنمية الحالية فى كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهى بذلك تساهم فى أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة فى محافظته.

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاقهم الجغرافى (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقًا لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم فى تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1051 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 21/2022 تبلغ 81،9 مليار جنيه بنسبة زيادة 55،8% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 39،8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 48،6%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 17،7 مليار جنيه بنسبة 21،6%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 5،6 مليار جنيه بنسبة 6،8%، ويخص قطاع الصحة 3،9 مليار جنيه بنسبة 4،7%، وقطاع التنمية المحلية 3 مليار جنيه بنسبة 3،6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 11،9 مليار جنيه بنسبة 14،7%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة فى خطة 21/2022 تتمثل فى توجيه نحو 1،9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب توجيه 427،8 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 93 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتى يبلغ عددها 22 مشروعًا فى مشروع القطار الكهربائى (عدلى منصور/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية الجديدة)، مشروع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير قطارات الخط الأول بالقاهرة، وفى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فمن المستهدف تنفيذ 135 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء جامعة عين شمس الأهلية، إنشاء جامعة حلوان الأهلية، إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إلى جانب إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، وفى قطاع التنمية المحلية يستهدف تنفيذ 444 مشروعًا تنمويًا تضم مشروعات إنشاء وحدات سكنية، رصف شوارع رئيسية بنطاق المحافظة، فضلا عن إحلال وتجديد كبارى سيارات ومشاه، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية فى رصف طرق محلية بحوالى 1،2 مليار جنيه، وتوجيه 194،3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.