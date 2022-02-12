شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:
- السبت 12 فبراير والأحد 13 فبراير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- الاثنين 14 فبراير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 15 فبراير والأربعاء 16 فبراير :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- الخميس 17 فبراير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.