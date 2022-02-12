شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجويةـ أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 01 .