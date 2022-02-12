أخبار مصر اليوم.. استقرار بالأحوال الجوية وأجواء معتدلة ممتعة لنهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء معتدلة ممتعة لنهاية الأسبوع.





الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء معتدلة ممتعة لنهاية الأسبوعكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية لمدة أسبوع على معظم الأنحاء لنشهد أجواء معتدلة ممتعة.





رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدةبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الجهات المعنية..





وصول حسن راتب وعلاء حسانين ومتهمين آخرين لمقر محاكمتهم بقضية الآثار الكبرىوصل منذ قليل، إلى محكمة شمال القاهرة، رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين وباقى المتهمين فى قضية "الآثار الكبرى"، لحضور ثاني جلسات محاكمتهم.





قناة السويس الممر الملاحى الأكثر أهمية فى حركة التجارة العالميةحرصت الدولة المصرية على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة في العالم، وتعظيم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس، هذا بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية، ووضع مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، ليصاحب ذلك طفرة في معدل إيرادات القناة، وعدد السفن العابرة من خلالها.





تعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الجلالة لتنفيذ المشروعات البحثيةأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي وتدبير كافة احتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة الجلالة.





القوى العاملة: غدا بدء التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بسوهاجتبدأ مديرية القوي العاملة بسوهاج غدا الأحد، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا وعلى 3 أقسام، وذلك لمدة 10 أيام.





"الصحة" تطلق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمحافظات على مرحلتينتطلق وزارة الصحة والسكان غدا الأحد، حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا بجميع محافظات الجمهورية، تحت شعار "حقك تنظمي".





اندلاع حريق ضخم بسوق الأحذية فى طهرانأعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن اندلاع حريق كبير فى سوق الأحذية بالعاصمة طهران، دون الكشف عن إصابات، بحسب "روسيا اليوم".





موسيمانى يشحن لاعبى الأهلى ببطارية الروح القتالية لتدمير كتيبة الهلال السعودى فى صراع البرونزية.. المدير الفنى يطالب لاعبيه بتقديم عرض قوى أمام بطل السعودية رغم الغيابات.. وعبد الحفيظ: واثق من تحقيق الإنجازرغم الغيابات الكثيرة، ورغم امتلاك الهلال السعودي فريقا مُدججا بالنجوم، إلا أن فريق الكرة بالنادي الأهلي أعلن التحدى قبل مواجهة الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات.





حركة التعمير لا تتوقف بمناطق وسط سيناء لتحقيق حياة كريمة.. التجهيز لتسليم 6 تجمعات تنموية للمواطنين خلال شهرين.. رفع كفاءة قرى وبناء مقرات خدمية جديدة.. بناء سدود للاستفادة من السيول.. وإنشاء مدارس ومنازل جديدةتواصل الدولة تقديم خدماتها لأهالى مناطق وسط سيناء بحركة تعمير لمناطق جديدة، وتعزيز الخدمات لتصل لكافة التجمعات والقرى.





3.3 مليار جنيه نموا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وزيرة الصناعة: 7.8 مليار تمويلات فى 2021 مقابل 4.5 مليار فى 2020.. وتوفير 1.5مليون يومية عمل بمشروعات البنية الأساسية.. وتؤكد: تعديل حدود شرائح التمويلتواصل الدولة المصرية دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد إقرار القانون 152 لسنة 2020 والذى تضمن حوافز بالجملة للقطاع، سواء حوافز مالية أو غير مالية، وتسهيلات كبيرة لدمج القطاع غير الرسمي، إضافة إلى خدمات مثل الشباك الواحد التي تختصر على صاحب المشروع الوقت والجهد.





مصر قبلة الوسطية ونبذ العنف والتطرف.. 3 مؤتمرات دولية فى القاهرة.. اليوم مؤتمر المواطنة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. مجلس تنفيذى لوزراء أوقاف دول العالم الإسلامى الإثنين.. وأول اجتماع لاتحاد الأوقاف العربيةثلاثة مؤتمرات دولية هامة تستضيفها مصر خلال الأسبوع الجارى، تهدف جميعها لنشر الفكر الوسطى وتحقيق السلام المجتمعى والعالمى، حيث ينطلق اليوم السبت ولمدة يومين المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.