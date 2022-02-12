شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات مشتركة بين سامح شكرى ووزيرة خارجية ألمانيا فى قصر التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، الخميس، جلسة مباحثات مشتركة مع⁩ وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" فى أول زيارة لها إلى مصر، وذلك فى إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، بحسب ما اكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والتى تقوم بأول زيارة لها إلى القاهرة، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك فى قصر التحرير وسط القاهرة.

وتعد هذه الزيارة هى أول زيارة رسمية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى مصر منذ تولى الوزيرة مهامها فى ديسمبر 2021.

وتأتى الوزيرة إلى مصر، فى أول رحلة لها خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهذا يؤكد دور مصر المهم.

تأتى الزيارة ضمن زيارة للشرق الأوسط تشمل الأردن، سوف تستعرض آنالينا مع المسئولين فى مصر، مجالات محتملة للتعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

وتعد آنالينا أول وأصغر امرأة تتولى حقيبة الخارجية فى تاريخ ألمانيا.

وقد سبق وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك ـ فى تصريح نشرته الخارجية الألمانية الأربعاء الماضى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ـ أن مصر تعد شريكًا مهمًا ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط ولكن أيضًا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع فى ليبيا، مشيرة إلى أن ألمانيا تحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وترغب فى البناء على هذا من أجل المستقبل ودعم مصر فى مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى العمليات السياسية والاجتماعية.